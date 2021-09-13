Раскрыта новая версия смертельного отравления арбузом в Москве

В Москве арестовали возможного преступника, который виновен в смерти девочки и её бабушки. Девятого сентября они погибли из-за отравления арбузом "Магнита". Мама умершей школьницы выжила.

Старший помощник главы московского Следственного комитета Юлия Иванова рассказала, что ключевая версия на данный момент — нарушение правил дезинсекции в "Магните". Сотрудника, который её осуществлял, задержали и доставили в отделение. Мужчине 39 лет.

"С ним проводятся следственные действия", — заявила Юлия Иванова в беседе с журналистами РИА Новостей.

Напомним, что специалисты Роспотребнадзора изучали товары из магазина и дома погибших. Работники обнаружили частицы вещества, с помощью которого избавляются от насекомых. Возбуждено уголовное дело. Руководство компании "Магнит" запустило своё расследование.

Ранее рассматривали версию о яде бананового паука в арбузе. Москвичка увидела насекомое рядом с арбузами, одним из которых отравилась семья, рассказала об этом телеканалу РЕН ТВ. Предполагалось, что бабушка и внучка страдали от аллергии или хронических заболеваний дыхательной системы.

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