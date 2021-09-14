Путин целый день общался с человеком, заражённым коронавирусом

Президент России Владимир Путин рассказал на совещании с правительством РФ и руководством партии "Единая Россия", что решил уйти на самоизоляцию из-за того, что в его окружении заболели люди, которые ранее вакцинировались.

Глава государства признался, что целый день общался с человеком, заражённым COVID-19.

По словам лидера страны, у него по-прежнему большое количество антител после прививки.

"Посмотрим, как реально сработает на практике "Спутник V", — отметил Путин. Он выразил надежду, что препарат "покажет свои высокие параметры по защите от COVID-19".

Он добавил, что вся эта ситуация вынудила его отложить поездку в Таджикистан, куда он собирался отправиться на днях.

Ранее Владимир Путин заявил об уходе на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении.

В конце марта президент прошёл вакцинацию первым компонентом препарата "Спутник V". В середине апреля он получил вторую дозу.

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