По данным полицейских, мужчина открыл огонь по посетителям пиццерии одного из торговых центров в городе Мерсед. Как сообщили сотрудники полиции, стрелок успел смертельно ранить троих человек. В ходе операции нападавший сам получил пулю, правда, кто в него стрелял не уточняется, передаёт телеканал ABC30 News.
Полицейское управление Мерсед сообщает, что выстрелы были произведены в минувший понедельник в торговом центре недалеко от Олив-авеню и Медоуз.
По мнению американских служб, мог быть ещё один пострадавший, но полиция его не нашла.
Почему стрелок решил открыть огонь по людям не известно.
Ранее Pravda.Ru писала, что в центре Риги солдат НАТО открыл стрельбу из автомата, чем напугал прохожих. Как выяснилось, в Латвии проходили учения Namejs 2021. По сети распространили видео, где мужчина в форме наводит автомат на женщину с ребёнком. Пользователей социальных сетей выразили недовольство, что такие "тренинги" проводят в центре города.
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