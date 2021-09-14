В калифорнийском ТЦ мужчина застрелил посетителей и сам получил пулю

По данным полицейских, мужчина открыл огонь по посетителям пиццерии одного из торговых центров в городе Мерсед. Как сообщили сотрудники полиции, стрелок успел смертельно ранить троих человек. В ходе операции нападавший сам получил пулю, правда, кто в него стрелял не уточняется, передаёт телеканал ABC30 News.

Полицейское управление Мерсед сообщает, что выстрелы были произведены в минувший понедельник в торговом центре недалеко от Олив-авеню и Медоуз.

По мнению американских служб, мог быть ещё один пострадавший, но полиция его не нашла.

Почему стрелок решил открыть огонь по людям не известно.

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