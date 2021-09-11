Власти Липецкой области обеспечат новым жильём владельцев квартир в двухэтажном доме в посёлке Солидарность, где произошёл взрыв газа, сообщил глава администрации региона Игорь Артамонов.
"Что касается дома — здание будет снесено. Жильцы получат новое жильё за счёт бюджета. … Механизм решения вопроса сейчас прорабатываем", — написал он в Instagram.
По словам губернатора, оставшихся без крова в результате инцидента в посёлке Солидарность временно разместят на территории Елецкого района и в Ельце.
Напомним, взрыв газа в 16-квартирном доме на улице Школьной случился ночью 11 сентября. При этом произошло обрушение части стены здания.
На данный момент на месте происшествия обнаружены тела трёх человек. Это пенсионер, а также женщина 1971 года рождения и 11-летняя девочка.
В результате ЧП на улице Школьной пострадали шесть человек, в том числе девятилетняя девочка. Пятеро из них в настоящее время находятся в больницах Ельца. Медики оценивают их состояние как среднетяжёлое.
По факту взрыва газа в посёлке Солидарность в региональном следственном управлении СКР возбудили уголовное дело по статье "Предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
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