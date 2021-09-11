Число погибших при взрыве газа в двухэтажном доме в посёлке Солидарность Елецкого района Липецкой области достигло трёх человек.
Как сообщили в администрации Липецкой области, тело третьей жертвы взрыва газа достали из-под завалов на месте происшествия на улице Школьной. По предварительным данным, погибший — пенсионер, живший в одной из квартир.
Ранее на месте происшествия были обнаружены тела женщины 1971 года рождения и 11-летней девочки.
Напомним, в ночь на 11 сентября в двухподъездном 16-квартирном доме на улице Школьной произошёл взрыв газа. При этом обрушилась часть стены здания.
В результате инцидента травмы различной степени тяжести получили шесть человек, в том числе девятилетняя девочка. Пятеро пострадавших госпитализированы в больницы Ельца. Их состояние оценивается как среднетяжёлое.
По информации регионального следственного управления СКР, в связи с произошедшим в посёлке Солидарность завели уголовное дело по статье "Предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
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