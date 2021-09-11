Взрыв под Ельцом: прокуратура проводит проверку

В Липецкой области прокуратура инициировала проверку по факту взрыва в жилом доме в посёлке Солидарность. На место происшествия выезжали заместитель прокурора региона Павел Коростелев и прокурор Елецкого района Станислав Живалов.

"В случае выявления нарушений со стороны уполномоченных должностных лиц и органов будут приняты меры прокурорского реагирования по привлечению их к установленной законом ответственности", — отмечается на сайте прокуратуры Липецкой области.

Также в сообщении говорится, что надзорный орган держит на контроле соблюдение всех прав жителей пострадавшего дома. Кроме того, прокуратура будет следить за ходом расследования уголовного дела, возбужденного по факту взрыва Следственным комитетом.

Напомним, ночью 11 сентября в двухэтажном многоквартирном доме по улице Школьной 24 в поселке Солидарность Елецкого района произошёл взрыв газа. В результате часть здания обрушилась, полностью завалив один подъезд. Погибли женщина 1971 года рождения и 11-летняя девочка. Шестеро человек госпитализированы.

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