EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
"Герои": кандидат в депутаты ГД от КПРФ Звягинцев высказался об НКВД
Соседка рассказала о жизни перенесшего два инсульта Бориса Моисеева
В ВОЗ ждут, когда Россия предоставит полный пакет документов по "Спутнику V"
Сколько стоит жизнь: тайны даркнет-организаций приоткрыл эксперт
Газпром объявил о завершении строительства "Северного потока-2"
Профессор МГИМО пошутил над пробелами в знаниях Ивлеевой
Медведь убил грибника в Кузбассе
Московские мошенники обманули пенсионерку на семь миллионов рублей
Телеведущему Андрею Малахову не понравился замок Галкина и Пугачёвой

Экипаж российского самолёта подал сигнал бедствия в Турции

Происшествия

Сегодня, 10 сентября, из Антальи в Белгород вылетел самолёт Boeing 757. После набора высоты экипаж судна подал сигнал бедствия.

Экипаж российского самолёта подал сигнал бедствия в Турции

Пассажиров разместили в салоне примерно в 8:20 по московскому времени. Вскоре самолёт вылетел в Россию. Однако спустя 28 минут члены экипажа заметили технические недочёты. На борту произошла разгерметизация салона. В такой ситуации нельзя продолжать выполнение рейса, поэтому пилот решил подать сигнал бедствия. Он стал разворачивать судно, чтобы снова отправиться в аэропорт Антальи, передают "Известия".

Самолёт экстренно начал снижаться. Экипаж запросил, чтобы турецкая сторона предоставила им возможность аварийной посадки.

  • После получения официального разрешения судно штатно приземлилось в аэропорту вылета.

В справочном бюро авиакомпании, осуществляющей рейс Анталья — Белгород, проинформировали, что все пассажиры будут доставлены домой на резервном самолёте. По предварительным данным, никто не пострадал.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

В Сомали взорвался самолет с оружием
Автор: Юлия Миленина
Последние материалы
РФ, Турция, Армения и Азербайджан готовятся к новой войне
Певица Азиза задумалась о ребёнке от молодого мужа
Экипаж российского самолёта подал сигнал бедствия в Турции
На реке Енисей ликвидируют разлив нефтепродуктов
Десятилетняя петербурженка едва не пострадала от переписки с педофилом
Зеленский допустил возможность войны с Россией
"Герои": кандидат в депутаты ГД от КПРФ Звягинцев высказался об НКВД
Соседка рассказала о жизни перенесшего два инсульта Бориса Моисеева
В ВОЗ ждут, когда Россия предоставит полный пакет документов по "Спутнику V"
Сколько стоит жизнь: тайны даркнет-организаций приоткрыл эксперт
Популярное
Общество
Собчак озвучила неофициальную версию гибели главы МЧС России

Вчера при трагических обстоятельствах погиб министр МЧС России Евгений Зиничев. Помимо официальной версии его смерти, имеется и альтернативная.

Собчак озвучила неофициальную версию гибели главы МЧС России
Гибель министра Зиничева: подвиг, случайность, убийство?
Политика. Новости и аналитика
Гибель министра Зиничева: подвиг, случайность, убийство?
Российский шоу-бизнес
Галкин показал, как дочь Лиза называет старшую сестру
Экономика и бизнес
Впервые в истории: цены на газ бьют рекорды. И это могут повернуть против России
Игорь Буккер Вооружены и очень опасны: кто бы мог подумать, что речь идёт о евреях Игорь Буккер Ирина Гусакова "Мамочка" Меркель: какие планы на пенсию у "безжалостного политика" Ирина Гусакова Любовь Степушова После саммита БРИКС стало ясно, почему он процветает Любовь Степушова
Экономика и бизнес
В Польше объяснили, почему для России транзит через Украину - это почти навсегда
Политика. Новости и аналитика
Сопротивление в Афганистане: большая часть Панджшера под контролем повстанцев
Пьяный сторож встретил губернатора Приморья и "запустил" строительство
Общество
Пьяный сторож встретил губернатора Приморья и "запустил" строительство
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников