Экипаж российского самолёта подал сигнал бедствия в Турции

Сегодня, 10 сентября, из Антальи в Белгород вылетел самолёт Boeing 757. После набора высоты экипаж судна подал сигнал бедствия.

Пассажиров разместили в салоне примерно в 8:20 по московскому времени. Вскоре самолёт вылетел в Россию. Однако спустя 28 минут члены экипажа заметили технические недочёты. На борту произошла разгерметизация салона. В такой ситуации нельзя продолжать выполнение рейса, поэтому пилот решил подать сигнал бедствия. Он стал разворачивать судно, чтобы снова отправиться в аэропорт Антальи, передают "Известия".

Самолёт экстренно начал снижаться. Экипаж запросил, чтобы турецкая сторона предоставила им возможность аварийной посадки.

После получения официального разрешения судно штатно приземлилось в аэропорту вылета.

В справочном бюро авиакомпании, осуществляющей рейс Анталья — Белгород, проинформировали, что все пассажиры будут доставлены домой на резервном самолёте. По предварительным данным, никто не пострадал.

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