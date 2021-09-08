CNN "разоблачила" ЦРУ из-за новых "доказательств" вины РФ по MH-17

Американские журналисты дали повод обвинить американскую разведку (ЦРУ) в организации крупных провокационных операций против России с помощью Украины. Цель — выдать новые "доказательства" вины РФ по MH-17.

Это не интервью, а "слив" информации

Речь идёт об интервью с "бывшими высокопоставленными сотрудниками разведки Украины", в котором один из них утверждает, что ЦРУ частично финансировало операцию, проводившуюся под руководством Украины по заманиванию на её территорию 33-х граждан РФ, задержанных в Белоруссии.

А также имело место "техническое содействие и консультативные услуги Украине от ЦРУ".

Как сказал Pravda. Ru специалист по средствам ПВО, военный эксперт Юрий Кнутов, спецслужбы Украины давно курируются Центральным разведывательном управлением, чьи представители, " возможно, и сейчас занимают целый этаж здания СБУ". Даже если бы об этом никто не написал, было бы понятно, что за всей этой операцией стоят американцы, отметил эксперт.

По его словам, разоблачение тайных операций происходит в тот в момент, когда ЦРУ и администрация Джо Байдена не могут разобраться, кто из них виновен в позорной сдаче НАТО "своих" в Афганистане.

Заметим, что интересна ремарка CNN, что интервью записано "в окрестностях Киева", поэтому первый вывод — это, скорее всего, инициативный слив информации, переданный Украиной в американское СМИ. И на кону гораздо более тяжёлые репутационные потери, чем по Афганистану.

Задача — выдать новые "доказательства" вины РФ по MH-17

Ключевым в интервью является тот момент, когда "украинский экс-разведчик" утверждает, что "среди них (33-х росиян) были двое, которые присутствовали в момент запуска ракеты по MH-17 (малайзийский Boeing, потерпевший крушение в Донбассе 17 июля 2014 года с 298 людьми на борту — Ред.).

Так же, как заявляет CNN, на одном видео, переданном "бывшими" разведчиками, запечатлена "группа боевиков на востоке Украины, держащая обломки военного самолета, который, по словам источников, только что был сбит". Вероятно, раньше не досуг им было обнародовать такие веские доказательства.

То есть, весь этот опус в виде интервью создан только для того, чтобы снова попытаться привязать РФ к гибели MH-17. Как известно, суд в Нидерландах подходит к концу, а доказательств нет. Об этом косвенно говорят два момента:

— информация о том, что якобы один из свидетелей умер. Вероятно, потом выяснится, что это был ключевой свидетель; — обращение суда к жителям Курска с просьбой поделиться информацией, которая могла бы помочь расследованию.

Фальсификации дела по MH-17 снимет санкции с РФ и угробит репутацию США

Международная следственная группа по расследованию крушения MH17 (куда входит Украина) заявила, что поразивший лайнер зенитно-ракетный комплекс "Бук" якобы был доставлен из России, а после крушения лайнера ЗРК был возвращён обратно в 53-ю зенитную ракетную бригаду из Курска.

Летом 2019 года прокуратура Нидерландов, основываясь на этих данных, выдвинула обвинения против трёх граждан России — Игоря Гиркина (Стрелкова), Олега Пулатова, Сергея Дубинского и, вероятно, уже бывшего гражданина Украины Леонида Харченко.

Единственный, кто согласился участвовать в суде заочно — Пулатов, его защита заявила, что обвинение "любой ценой" пытается доказать, что рейс MH17 был сбит ракетой "Бук", при этом улики и факты, указывающие в другом направлении, игнорируются. Например, место крушения не обследовалось 4 месяца, поэтому "нельзя исключать, что доказательства были потеряны или скомпрометированы ", считает адвокат Пулатова Баудевейн Ван Эйк.

"СБУ представила записи разговоров только ополченцев ДНР, но не украинских военных", — отметил он, добавив, что "практически все предоставленные Украиной материалы приняты следователями в качестве подтверждающих доказательств. И в то же время данные, предоставляемые РФ, всегда назывались вводящими в заблуждение", — сказал он.

Адвокат отметил также, что на Украине произошло массовое увольнение прокуроров. которые занимались расследованием дела MH-17. "После увольнения один из прокуроров заявил, что хотел доказать виновность российской стороны. Думаю, что этот комментарий четко отражает позицию украинской стороны — обвинить РФ, а не достичь правды", — пояснил ван Эйк.

К мнению адвокатов присоединяется Юрий Кнутов. В комментарии для Pravda. Ru он отметил, что ему "непонятны многие вещи, которые рассматривает и принимает суд в качестве доказательств".

"Например, ракета всегда взрывается над целью. И "Алмаз-Антей" сделал натурные эксперименты: с двух сторон подрывали ракеты над кабиной и потом показывали по разлету осколков, откуда ракета прилетела. Мы доказали, что это украинская ракета. Что сделала Украина? Они взяли боевую часть, положили её на землю, окружили ее деревянными щитами и взорвали. И сказали, что вот доказательства", — сказал Юрий Кнутов.

Эксперт уверен, что "Бук" с боевыми ракетами власти не решились бы "перевозить по российским городам" — "не дай Бог, какая-то авария бы произошла, кто-то въехал в эту машину, ракеты взорвались, это десятки погибших и сотни раненных".

"Фальсификациями в этом деле всё переполнено от начала и до конца", уточнил Юрий Кнутов, по его словам США надо "всего-навсего предоставить свои фотоснимки со спутника, где видно, что ракета стартовала с донецкой территории", но этого сделано не было.

В марте 2020 года официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила власти Нидерландов в давлении на суд, Известно, что самые значимые санкции против РФ Запад ввёл после крушения Boeing. Имиджевые потери США в мире будут огромными, если будет доказана фальсификация обвинений. Европа в этом случае первой снимет санкции.

Приговор суд должен вынести до 15 декабря 2022 года.

Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области. Погибли все находившиеся на борту 298 человек.

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