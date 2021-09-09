Один россиянин погиб и ещё 12 пострадали в аварии с автобусом

В Рыбно-Слободском районе Татарстана произошло столкновение легкового автомобиля Honda с рейсовым автобусом. Водитель иномарки погиб на месте ДТП до приезда бригады медиков. Ещё 12 человек обратились за медицинской помощью.

Состояние одного из пострадавших врачи оценивают как тяжёлое. Средний вред здоровью получили 10 человек, попавших в аварию, среди них один ребёнок. Известно, что малыша доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу.

Для транспортировки людей на место аварии вылетел вертолёт санитарной авиации, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Добавим, ДТП случилось на 71 километре трассы Казань — Оренбург около посёлка Сорочьи Горы. По предварительной информации, водитель легковушки Honda выехал на полосу встречного движения и врезался в микроавтобус с пассажирами. Полицейские запустили дополнительную проверку для выяснения всех причин аварии.

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