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Убийцу двух девочек из Киселёвска арестовали. Он признал вину

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Согласно информации на сайте Следственного комитета, 41-летний подозреваемый в убийстве двух девочек из Кемеровской области свою вину признал и активно сотрудничает с органами. Его будут судить по трём тяжким статьям:

Убийцу двух девочек из Киселёвска арестовали. Он признал вину
  • убийство малолетних,
  • насильственные действия против несовершеннолетних
  • и изнасилование несовершеннолетних.

По двум статьям подозреваемый обвинён по двум эпизодам. Отягчает его положение и то, что ранее он был судим по статье против половой неприкосновенности. 

До суда педофил проведёт два месяца в СИЗО. Также следственный комитет возбудил ещё одно уголовное дело, но уже в отношении должностных лиц.

"В настоящее время по факту халатности должностных лиц территориального органа внутренних дел, осуществляющих административный надзор за лицами, освободившимися из мест лишения свободы", — говорится в релизе СК.

Тела двух изнасилованных и задушенных девочек обнаружили 7 сентября в одном из домов Киселёвска. На след подозреваемого удалось выйти благодаря камерам наблюдения, техника записала, как педофил покупал школьницам сладости. 

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Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Александр Михайлов
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