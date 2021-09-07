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Детский омбудсмен выступила за пожизненное заключение для педофилов

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В России необходимо ужесточить наказание за преступления против половой неприкосновенности детей, считает уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова.

Детский омбудсмен выступила за пожизненное заключение для педофилов

"Мы настойчиво из года в год бьёмся за ужесточение наказания за преступления против половой неприкосновенности детей", — заявила детский омбудсмен, комментируя ТАСС убийство двух девочек в Кузбассе.

По словам собеседницы агентства, с 2018 года на рассмотрении в Госдуме находится законопроект, предусматривающий пожизненное заключение для педофилов.

"Мы участвовали в разработке документа, получили поддержку многих ведомств. Какие ещё аргументы нужно привести?", — заявила Анна Кузнецова.

Напомним, 6 сентября в городе Киселёвске Кемеровской области пропали две десятилетние школьницы. Девочек видели в одном из магазинов, где неизвестный мужчина покупал им сладости.

В поисках школьниц были задействованы волонтёры, полицейские и сотрудники СКР. Во вторник, 7 сентября, тела девочек были обнаружены в одном из заброшенных домов.

По подозрению в убийстве школьниц задержали 41-летнего жителя города Мыски, ранее судимого за преступления против половой неприкосновенности детей.

В отношении подозреваемого завели уголовное дело по статье "Убийство".

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Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Александр Михайлов
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