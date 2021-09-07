В России необходимо ужесточить наказание за преступления против половой неприкосновенности детей, считает уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова.
"Мы настойчиво из года в год бьёмся за ужесточение наказания за преступления против половой неприкосновенности детей", — заявила детский омбудсмен, комментируя ТАСС убийство двух девочек в Кузбассе.
По словам собеседницы агентства, с 2018 года на рассмотрении в Госдуме находится законопроект, предусматривающий пожизненное заключение для педофилов.
"Мы участвовали в разработке документа, получили поддержку многих ведомств. Какие ещё аргументы нужно привести?", — заявила Анна Кузнецова.
Напомним, 6 сентября в городе Киселёвске Кемеровской области пропали две десятилетние школьницы. Девочек видели в одном из магазинов, где неизвестный мужчина покупал им сладости.
В поисках школьниц были задействованы волонтёры, полицейские и сотрудники СКР. Во вторник, 7 сентября, тела девочек были обнаружены в одном из заброшенных домов.
По подозрению в убийстве школьниц задержали 41-летнего жителя города Мыски, ранее судимого за преступления против половой неприкосновенности детей.
В отношении подозреваемого завели уголовное дело по статье "Убийство".
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