Российский экипаж сообщил о дыме в модуле на Международной космической станции

Минувшей ночью в модуле российского экипажа "Звезда" на Международной космической станции (МКС) сработала пожарная сигнализация.

Космонавты оперативно вышли на связь со специалистами на Земле. Они сообщили, что заметили дым в одном из сегментов на МКС. Кроме того, некоторые сотрудники почувствовали резкий запах сгоревшего пластика, сообщает NASA.

Известно, что информацию о сработавшей сигнализации в подмосковный Центр управления полётами передал космонавт Олег Новицкий примерно в 5:00.

Затем эксперты организовали проверку на борту. Выяснилось, что возле шкафа с медицинским оборудованием в российском модуле "Звезда" были вредные вещества. Позже запах распространился по вентиляции и на американский сегмент МКС.

По предварительным данным, жизни и здоровью космонавтов сейчас ничего не угрожает.

Напомним, что в составе российской экспедиции на космической станции находятся Олег Новицкий и Пётр Дубров.

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