Количество пострадавших после взрыва газа в Ногинске достигло 15 человек

Согласно последним данным, число жителей Ногинска, пострадавших при взрыве газа в жилом доме, увеличилось до 15. Оперативные данные представил вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин.

“В настоящее время в лечебном учреждении находятся пятнадцать человек, двое из которых - в тяжелом состоянии”, - говорится в сообщении.

Ранее экстренные службы сообщали об излечении второго погибшего из-под завалов в полуразрушенном девятиэтажном доме № 9а, расположенном по улице 28 июня в Ногинске.

Происшествие произошло утром 8 сентября, причиной взрыва в управлении МЧС России назвали утечку газа. По данным спасателей, жильцы оставили на ночь включенную газовую плиту, за ночь газ скопился в помещении, а утром искра от включения света спровоцировала взрыв.

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