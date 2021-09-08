По последний данным, после взрыва газа в Ногинске под завалами найдено и извлечено тело второго погибшего.
"В ходе поисково-спасательной операции спасатели извлекли из-под завалов тело второго погибшего", — сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее Минздрав России подтвердил гибель одного жителя Ногинска в результате взрыва газа в жилом доме.
Напомним, происшествие произошло утром 8 сентября в Подмосковном городе Ногинск. По информации МЧС, причиной взрыва стала утечка газа.
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