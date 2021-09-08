Причиной взрыва газа в Ногинске могла стать включённая газовая плита

По данным спасателей МЧС России, газовая плита, включённая для обогрева квартиры, могла стать причиной взрыва в жилом доме в Ногинске.

"Утечка газа могла произойти из-за включённого на ночь газа для обогрева квартиры. Огонь на плите погас, в результате чего газ заполнил помещение. Взрыв произошёл утром, когда жильцы включили свет", — сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Ранее стало известно, что в результате взрыва газа в девятиэтажном доме в городе Ногинске Московской области пострадали девять человек, в том числе двое детей в возрасте пяти и одиннадцати лет, двое погибли.

Под завалами могут находиться ещё трое, сообщили в МЧС России. В настоящее время жильцы дома эвакуированы, поисково-спасательные работы продолжаются.

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