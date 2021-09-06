После драки в ИК-14 двое заключённых погибли, один - в реанимации

Драка в исправительной колонии № 14 обернулась госпитализацией троих заключённых. Состояние двоих врачи расценивают как удовлетворительное, один пострадавший находится в реанимации.

"Изначально сообщалось о четверых пострадавших, поскольку было осмотрено четыре человека, одному госпитализация не потребовалась", — цитирует ТАСС Минздрав Хабаровского края.

Драка произошла в ИК-№14 ранним утром в воскресенье. Заключённые одной из камер устроили побоище, в ходе которого два человека погибли, передаёт Life. Ru.

Позже руководство колонии подтвердило: драка действительно была. Что послужило поводом для конфликта, пока неизвестно, следственный комитет начал проверку.

"Будет дана правовая оценка действиям сотрудников исправительного учреждения, в том числе будет установлено, принимались ли меры к предотвращению конфликта между осуждёнными", — говорится на сайте СК по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

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