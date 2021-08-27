Массовая драка мигрантов в Москве попала на видео

Задержаны более 20 человек.

Телеканал RT опубликовал видео массовой драки мигрантов, случившейся в одной из московских гостиниц.

По сообщению ГУ МВД по Москве, инцидент произошел на улице Адмирала Корнилова. Сотрудники правоохранительных органов задержали более двадцати человек, в отношении которых были составлены протоколы об административных правонарушениях.

Судебные органы назначили арест сроком на 12 суток для всех нарушителей. Также рассматривается возможность запрета на въезд в РФ и депортации пятерых из них.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что около тысячи афганцев получили разрешение на въезд в Россию.