Задержаны более 20 человек.
Телеканал RT опубликовал видео массовой драки мигрантов, случившейся в одной из московских гостиниц.
По сообщению ГУ МВД по Москве, инцидент произошел на улице Адмирала Корнилова. Сотрудники правоохранительных органов задержали более двадцати человек, в отношении которых были составлены протоколы об административных правонарушениях.
Судебные органы назначили арест сроком на 12 суток для всех нарушителей. Также рассматривается возможность запрета на въезд в РФ и депортации пятерых из них.
Ранее Pravda.Ru писала о том, что около тысячи афганцев получили разрешение на въезд в Россию.
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Президент США сначала улыбнулся, а потом ответил на вопрос журналиста.