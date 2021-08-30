Со дня Курильского озера на Камчатке подняли вертолет Ми-8

Спасатели подняли со дня Курильского озера на Камчатке фюзеляж вертолета Ми-8, потерпевшего крушение ещё 12 августа. Об этом на совещании 30 августа заявил заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский.

Он уточнил, что спасатели подняли фюзеляж с глубины 40 метров, он остаётся закреплённым на понтонах.

"Спасатели провели несколько погружений для нахождения фюзеляжа вертолёта. Им удалось вытащить его на поверхность озера. Пока он находится в 570 метрах от берега. Задача спасателей — вытащить его на берег", — сказал Василевский.

Крушение вертолёта Ми-8, на борту которого находилась группа туристов, произошло 12 12 августа. Из 13 пассажиров удалось выжить восьми. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В Ростуризме рассказали, что туристические полёты в район Курильского озера приостановлены. Озеро закрыто для посещения до 6 сентября.

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