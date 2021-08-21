Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил о задержании всех семерых осуждённых, которые сбежали из психоневрологического диспансера в Заиграевском районе республики.
"Всех сбежавших из психоневрологического диспансера задержали. МВД по республике Бурятии работает очень оперативно!", — написал в Facebook чиновник.
Напомним, инцидент в расположенном в селе Новая Брянь республиканском психдиспансере произошёл 21 августа. По информации республиканского СУ СКР, около 12.00 в одном из блоков медучреждения находящиеся там на принудительном лечении осуждённые устроили массовые беспорядки. При этом семерым из них удалось выбраться из блока и сбежать.
Один из беглецов был осуждён за уничтожение или повреждение имущества, другой — за вымогательство, еще один - за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, трое — за кражи. Участником побега стал также инвалид 2-й группы.
В связи с происшествием в психдиспансере в Улан-Удэ и восьми районах Бурятии был введён план "Сирена". В республиканском МВД объявили вознаграждение за значимую информацию о беглецах.
Сотрудники СУ СКР республики начали проверку по факту побега из психдиспансера.
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