В Бурятии задержали двоих сбежавших из психдиспансера осуждённых

Правоохранители задержали двоих из семи осуждённых, сбежавших 21 августа из психдиспансера в Заиграевском районе Бурятии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство республики.

В МВД Бурятии агентству заявили, что за значимую информацию об остальных беглецах назначено вознаграждение.

В республиканском СКР начали доследственную проверку в связи с инцидентом в психдиспансере.

Как выяснили следователи, в субботу около в одном из блоков медучреждения, где находятся на принудительном лечении 59 осуждённых, начались массовые беспорядки. В это время семеро пациентов выбрались из блока, перелезли через забор и сбежали.

По информации республиканских властей, в результате ЧП в психдиспансере пострадал один санитар. Госпитализация ему не потребовалась.

В связи с побегом осуждённых из психдиспансера в Улан-Удэ и восьми районах Бурятии ввели план «Сирена».

На место происшествия направили ОМОН и СОБР. В психдиспансер выехала также министр здравоохранения республики Евгения Лудупова.

В настоящее время сотрудники регионального СУ СКР выясняют обстоятельства произошедшего в медучреждении.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.