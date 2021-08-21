EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Володин: техосмотр станет необязательным для покупки ОСАГО
Центр им. Гамалеи готов к клиническим испытаниям назальной вакцины от COVID-19
Киев отказал представителю Крыма в участии в форуме "Крымская платформа"
Глава МИД Украины и секретарь СНБО попали под санкции РФ
Алексей Мухин: "Президент США стал пешкой в руках олигархии"
Генетики ждут появления более серьёзного штамма "ковида"
Глеб Матвейчук: шоу-бизнес превращает людей в оркестры
Глава "Патриота" отметил неточности в материале "Фонтанки"
Лавров: Россия готова принимать беженцев из Афганистана

В Бурятии задержали двоих сбежавших из психдиспансера осуждённых

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Правоохранители задержали двоих из семи осуждённых, сбежавших 21 августа из психдиспансера в Заиграевском районе Бурятии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство республики.

В Бурятии задержали двоих сбежавших из психдиспансера осуждённых

В МВД Бурятии агентству заявили, что за значимую информацию об остальных беглецах назначено вознаграждение.

В республиканском СКР начали доследственную проверку в связи с инцидентом в психдиспансере.

Как выяснили следователи, в субботу около в одном из блоков медучреждения, где находятся на принудительном лечении 59 осуждённых, начались массовые беспорядки. В это время семеро пациентов выбрались из блока, перелезли через забор и сбежали. 

 По информации республиканских властей, в результате ЧП в психдиспансере пострадал один санитар. Госпитализация ему не потребовалась.

В связи с побегом осуждённых из психдиспансера в Улан-Удэ и восьми районах Бурятии ввели план «Сирена». 

На место происшествия направили ОМОН и СОБР. В психдиспансер выехала также министр здравоохранения республики Евгения Лудупова.

 В настоящее время сотрудники регионального СУ СКР выясняют обстоятельства произошедшего в медучреждении.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

❗ Срочно! Совершен дерзкий побег из тюрьмы в Истре. Первые кадры
Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Александр Михайлов
Последние материалы
"Спутником Лайт" разрешили вакцинировать людей старше 60 лет
План «Сирена» ввели в четырёх районах Бурятии из-за побега осуждённых
"Лучший подарок": Секретарь СНБО Украины оценил введённые против него санкции
Несколько осуждённых сбежали из психдиспансера в Бурятии
Володин: техосмотр станет необязательным для покупки ОСАГО
Центр им. Гамалеи готов к клиническим испытаниям назальной вакцины от COVID-19
Киев отказал представителю Крыма в участии в форуме "Крымская платформа"
Глава МИД Украины и секретарь СНБО попали под санкции РФ
Алексей Мухин: "Президент США стал пешкой в руках олигархии"
Генетики ждут появления более серьёзного штамма "ковида"
Популярное
Экономика и бизнес
"Талибан"* - контора не бедная. Откуда деньги? - выяснил CGTN

По оценкам финансовых аналитиков, доход, получаемый ежегодно группировкой "Талибан"*, может составлять $300 млн — $1,6 млрд.

"Талибан"* - контора не бедная. Откуда деньги? - выяснил CGTN
Плач по упущенной выгоде: о чём "оставленном" в Афганистане жалеют в США
Мир. Новости мира
Плач по упущенной выгоде: о чём "оставленном" в Афганистане жалеют в США
Евросоюз
Польша отказалась отменять зоны, свободные от ЛГБТ, в обмен на €2,5 млрд
Мир. Новости мира
Если б не Россия: в США ищут виноватых в афганской катастрофе
Любовь Степушова Израиль и Швеция: сравним самую строгую и самую мягкую "ковидные" политики Любовь Степушова Игорь Буккер Приз для "утопленника": картонные "Титаники" соревнуются в зрелищности ухода на дно Игорь Буккер Усам Оздемиров Европа устала от санкционного пинг-понга Усам Оздемиров
Российский шоу-бизнес
Анастасия Макеева слегла после сильнейшего нервного срыва
Политика. Новости и аналитика
Владимир Путин прокомментировал просьбу Меркель выпустить Алексея Навального
Испания не пустила в свой северо-африканский порт российские военные корабли
Мир. Новости мира
Испания не пустила в свой северо-африканский порт российские военные корабли
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников