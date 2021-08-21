Правоохранители задержали двоих из семи осуждённых, сбежавших 21 августа из психдиспансера в Заиграевском районе Бурятии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство республики.
В МВД Бурятии агентству заявили, что за значимую информацию об остальных беглецах назначено вознаграждение.
В республиканском СКР начали доследственную проверку в связи с инцидентом в психдиспансере.
Как выяснили следователи, в субботу около в одном из блоков медучреждения, где находятся на принудительном лечении 59 осуждённых, начались массовые беспорядки. В это время семеро пациентов выбрались из блока, перелезли через забор и сбежали.
По информации республиканских властей, в результате ЧП в психдиспансере пострадал один санитар. Госпитализация ему не потребовалась.
В связи с побегом осуждённых из психдиспансера в Улан-Удэ и восьми районах Бурятии ввели план «Сирена».
На место происшествия направили ОМОН и СОБР. В психдиспансер выехала также министр здравоохранения республики Евгения Лудупова.
В настоящее время сотрудники регионального СУ СКР выясняют обстоятельства произошедшего в медучреждении.
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