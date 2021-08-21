План «Сирена» ввели в четырёх районах Бурятии из-за побега осуждённых

В Улан-Удэ и четырёх районах Бурятии ввели план "Сирена" в связи с побегом осуждённых из психдиспансера, сообщает республиканское правительство.

МВД разослало ориентировки на сбежавших. По информации правоохранителей, один из участников побега осуждён за вымогательство, другой — за уничтожение или повреждение имущества, третий — за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, еще трое — за кражи. Также из психдиспансера сбежал инвалид 2-й группы.

Как сообщалось ранее, 21 августа осуждённые, находившиеся на принудительном лечении в психдиспансере в Новой Бряни Заиграевского района, устроили погром в отделении, ранили санитара, взломали двери и скрылись.

По информации республиканских властей, пострадавшему в результате происшествия санитару госпитализация не потребовалась. Он находится дома.

На место происшествия прибыли сотрудники ОМОН и СОБР. Их действия там координируют представители руководства МВД Бурятии. В психдиспансер выехала глава республиканского Минздрава Евгения Лудупова.

Власти республики просят местных жителей проявлять бдительность в связи с произошедшим и следить за детьми.

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