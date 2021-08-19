Зарезал и скрылся за границей: в Иркутске мужчине дали срок за убийство в 1994-м

52-летнего уроженца Казахстана осудили в Иркутской области за совершённое 27 лет назад убийство.

По информации регионального СУ СКР, преступление было совершено в апреле 1994 года. Тогда на обочине одной из дорог Братского района нашли тело мужчины с многочисленными ножевыми ранениями. Родные убитого рассказали правоохранителям, что за несколько дней до гибели мужчина уехал в Тулун на своём автомобиле.

Как сообщает областная прокуратура, с убитым в его ВАЗ-2106 находился попутчик, с которым хозяин "шестёрки" познакомился в Братске. В пути пассажир напал на водителя, зарезал его и уехал на автомобиле убитого.

Следователи смогли оперативно установить личность подозреваемого в убийстве, но задержать его не удалось, так как он уехал к себе на родину — в Казахстан.

Установлено, что там мужчина сменил документы, сочинил себе новую историю жизни, после чего вернулся в Россию и жил в Белгородской области. Задержать его удалось лишь в сентябре 2020 года.

Во время допроса уроженец Казахстана сообщил, что решился на преступление, чтобы забрать себе машину потерпевшего. Мужчина рассказал, что после убийства отправил родственникам хозяина "шестёрки" телеграмму от его имени, в которой сообщил, что тот находится в Иркутске и вернётся через неделю. Таким образом злоумышленник получил возможность покинуть регион до объявления машины в розыск.

Суд признал мужчину виновным в умышленном убийстве из корыстных побуждений и приговорил его к девяти годам колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

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