Девять погибших, 900 эвакуированных: наводнения в Турции не отступают

Число погибших в результате внезапных наводнений на севере Турции достигло девяти.

Местные власти заявили, что более 900 человек были эвакуированы, так как здания, мосты и дороги получили серьезные повреждения.

В четверг Управление по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями страны (AFAD) сообщает, что они работают круглосуточно, чтобы добраться до нуждающихся в пострадавших от наводнения районах северной Турции.

В заявлении особо отмечено, что в спасательных мероприятиях задействованы подразделения береговой охраны и Турецкий Красный Полумесяц.

На кадрах, опубликованных в Интернете, видно, как вертолет спасает двух людей с крыши здания, охваченного бушующими наводнениями.

Турецкие СМИ сообщают, что в областной больнице лечат 45 пациентов, четверо из которых находятся в реанимации.

Разрушительные внезапные наводнения, пронесшиеся по северной Турции в среду, оставили без электричества более 170 деревень, разрушили четыре моста и повредили другую жизненно важную инфраструктуру, включая дороги.