Северные провинции Турции были затоплены разрушительными наводнениями, превратившими улицы в грязевые потоки. Катастрофа произошла в тот момент, когда на юге страны продолжают бушевать крупные лесные пожары.
Необычно сильные ливни в турецких провинциях на побережье Черного моря привели к сильному наводнению в среду, когда потоки воды и ила хлынули на улицы городов и поселков в районах Бартин, Синоп и Кастамону.
Сообщается, что один человек умер от сердечного приступа во время наводнения в провинции Бартин, а еще один - объявлен пропавшим без вести. Судьба других остается неясной, поскольку турецкие спасательные службы все еще пытаются пробраться через обломки, оставленные наводнением до деревень, отрезанных катастрофой.
В Бартине внезапные наводнения разрушили несколько домов и привели к обрушению по меньшей мере двух мостов, а также разрушили дорогу, ведущую в соседнюю провинцию Карабук.
По данным турецких СМИ, в регионе опасаются, что до 20 человек окажутся запертыми в своих домах.
Сотрудники МЧС спасли по меньшей мере 15 человек, оказавшихся в ловушке в своих домах или транспортных средствах в нескольких провинциях, пострадавших от наводнения, сообщает информационное агентство Anadolu.
На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как улицы северных турецких городов превращаются в бурные реки, сметающие автомобили. (см. прикрепленное видео)
В некоторых местах наводнения были настолько сильны, что разрушали мосты дороги, превращая их в заполненные илом ущелья.
В других местах проливные потоки быстро заполняли подвалы и затопляли первые этажи многочисленных зданий:
“В течение 10 минут все было затоплено”, - сказал турецкому телеканалу Halk владелец ресторана Нури Эрсоз в городе Бозкурт.
Министр внутренних дел Сулейман Сойлу, посетивший провинцию Кастамону, заявил, что в некоторых местах вода поднялась “на три-четыре метра”, и многие люди все еще ждут спасения с крыш:
“Эвакуация и поисково-спасательные работы продолжаются», -сказал он.
Министерство обороны Турции объявило, что в пострадавшие районы были направлены два многоцелевых вертолета типа AS-532 для оказания помощи в спасательных работах.
Власти предупредили, что в среду Черноморский регион подвергнется дальнейшим ливням.
Предупреждения о наводнениях и оползнях были выпущены в девяти северных провинциях, включая уже пострадавшие Синоп, Кастамону и Бартин.
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