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Из огня да в полымя: север Турции затопило

Происшествия » Глобальные » Стихии

Северные провинции Турции были затоплены разрушительными наводнениями, превратившими улицы в грязевые потоки. Катастрофа произошла в тот момент, когда на юге страны продолжают бушевать крупные лесные пожары.

Из огня да в полымя: север Турции затопило

Необычно сильные ливни в турецких провинциях на побережье Черного моря привели к сильному наводнению в среду, когда потоки воды и ила хлынули на улицы городов и поселков в районах Бартин, Синоп и Кастамону.

Сообщается, что один человек умер от сердечного приступа во время наводнения в провинции Бартин, а еще один - объявлен пропавшим без вести. Судьба других остается неясной, поскольку турецкие спасательные службы все еще пытаются пробраться через обломки, оставленные наводнением до деревень, отрезанных катастрофой.

В Бартине внезапные наводнения разрушили несколько домов и привели к обрушению по меньшей мере двух мостов, а также разрушили дорогу, ведущую в соседнюю провинцию Карабук.

По данным турецких СМИ, в регионе опасаются, что до 20 человек окажутся запертыми в своих домах.

Сотрудники МЧС спасли по меньшей мере 15 человек, оказавшихся в ловушке в своих домах или транспортных средствах в нескольких провинциях, пострадавших от наводнения, сообщает информационное агентство Anadolu.

На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как улицы северных турецких городов превращаются в бурные реки, сметающие автомобили. (см. прикрепленное видео)

В некоторых местах наводнения были настолько сильны, что разрушали мосты дороги, превращая их в заполненные илом ущелья.

В других местах проливные потоки быстро заполняли подвалы и затопляли первые этажи многочисленных зданий:

“В течение 10 минут все было затоплено”, - сказал турецкому телеканалу Halk владелец ресторана Нури Эрсоз в городе Бозкурт.

Министр внутренних дел Сулейман Сойлу, посетивший провинцию Кастамону, заявил, что в некоторых местах вода поднялась “на три-четыре метра”, и многие люди все еще ждут спасения с крыш:

 “Эвакуация и поисково-спасательные работы продолжаются», -сказал он.

Министерство обороны Турции объявило, что в пострадавшие районы были направлены два многоцелевых вертолета типа AS-532 для оказания помощи в спасательных работах.

Власти предупредили, что в среду Черноморский регион подвергнется дальнейшим ливням.

Предупреждения о наводнениях и оползнях были выпущены в девяти северных провинциях, включая уже пострадавшие Синоп, Кастамону и Бартин.

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Автор: Ольга Лебедева
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