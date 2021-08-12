Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту взрыва автобуса в Воронеже. Председатель комитета Александр Бастрыкин направил на место трагедии следователей центрального аппарата, расположенного в Москве.
По сообщению СК, на данный момент дело открыто по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ:
ненадлежащее оказания услуг по перевозке пассажиров, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью граждан.
В главке СК предварительно установили, что хлопок произошёл во время посадки пассажиров, которые получили травмы различной степени тяжести.
"В настоящее время продолжается осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели", — говорится в сообщении СК.
Ранее источники сообщали, что следствие рассматривает три версии трагедии, одна из которых — теракт.
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