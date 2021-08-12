CК направил следователей из Москвы на место взрыва автобуса в Воронеже

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту взрыва автобуса в Воронеже. Председатель комитета Александр Бастрыкин направил на место трагедии следователей центрального аппарата, расположенного в Москве.

По сообщению СК, на данный момент дело открыто по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ:

ненадлежащее оказания услуг по перевозке пассажиров, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью граждан.

В главке СК предварительно установили, что хлопок произошёл во время посадки пассажиров, которые получили травмы различной степени тяжести.

Пострадавшими считаются 14 человек. Их количество уточняется.

Следственный комитет подтвердил смерть одной женщины.

"В настоящее время продолжается осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели", — говорится в сообщении СК.

Ранее источники сообщали, что следствие рассматривает три версии трагедии, одна из которых — теракт.