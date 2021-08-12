Следствие на данный момент рассматривает несколько версий трагедии с автобусом в Воронеже. Вечером 12 августа на остановке взорвался пассажирский ПАЗ.
В результате взрыва пострадали 16 человек. 35-летней женщине оторвало ноги, после чего она скончалась в реанимации.
В Сети позже появилось два видео взрыва с камер видеорегистратора, на которых видно, что хлопок произошёл внутри автобуса. По сведениям RT, у следствия три версии случившегося:
Против последней версии выступает то, что на месте взрыва не обнаружили поражающих элементов.
"Но не исключают версию взрыва и безоболочного взрывного устройства", - заявил источник в правоохранительных органах.
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