Следствие рассматривает теракт одной из версий взрыва автобуса в Воронеже

Следствие на данный момент рассматривает несколько версий трагедии с автобусом в Воронеже. Вечером 12 августа на остановке взорвался пассажирский ПАЗ.

В результате взрыва пострадали 16 человек. 35-летней женщине оторвало ноги, после чего она скончалась в реанимации.

В Сети позже появилось два видео взрыва с камер видеорегистратора, на которых видно, что хлопок произошёл внутри автобуса. По сведениям RT, у следствия три версии случившегося:

неисправность технического оборудования в автобусе;

перевозка пассажиром взрывоопасных предметов;

теракт.

Против последней версии выступает то, что на месте взрыва не обнаружили поражающих элементов.

"Но не исключают версию взрыва и безоболочного взрывного устройства", - заявил источник в правоохранительных органах.