В Турции огонь прорвался на электростанцию

Мощный лесной пожар, бушующий в южной провинции Турции Мугла, ворвался на территорию местной электростанции, угрожая сжечь ее дотла. Завод был эвакуирован, а местное электроснабжение отключено.
Пожары, охватившие южные и западные провинции Турции за последние несколько дней, достигли электростанции Кемеркой поздно вечером в среду. Угольный завод расположен недалеко от побережья, к востоку от крупного курортного города Бодрум.
Новость об этом сообщил Мухаммет Токат, мэр соседнего города Милас, расположенного к северу от завода. Напомним, накануне именно он буквально умолял прислать пожарные вертолёты, предупреждая о том, что огонь вплотную подобрался к энергетическому объекту.
“Пламя проникло на тепловую электростанцию”, - написал чиновник в своем твиттере, добавив, что объект уже эвакуирован.
На коротком видео, опубликованном Токатом в Twitter, видно, как пламя бушует в помещении, а на близлежащих вершинах холмов горит лес.
Лесной пожар уже угрожал Кемеркойской электростанции накануне, но был объявлен локализованным ранее в среду. Однако внезапная перемена ветра, по-видимому, поставила под угрозу усилия по сдерживанию огня на заводе.
Окружающая местность была охвачена густым шлейфом дыма, показывают другие доступные изображения. По сообщениям местных СМИ, пожар уже привел к отключению электроснабжения в этом районе, были замечены искры, падающие с линий электропередач, и слышны громкие удары.
Огонь всё ещё - почти неделю - охватывает южную и западную части Турции. По меньшей мере восемь человек погибли в результате сильнейших за последние годы пожаров, а тысячи, включая иностранных туристов, были эвакуированы.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Торир Хергейрссон с нетерпением ждёт встречи с Россией. Главный тренер норвежских гандболисток полон надежд на реванш, но название русской команды его возмущает.