В Турции огонь прорвался на электростанцию

Мощный лесной пожар, бушующий в южной провинции Турции Мугла, ворвался на территорию местной электростанции, угрожая сжечь ее дотла. Завод был эвакуирован, а местное электроснабжение отключено.

Пожары, охватившие южные и западные провинции Турции за последние несколько дней, достигли электростанции Кемеркой поздно вечером в среду. Угольный завод расположен недалеко от побережья, к востоку от крупного курортного города Бодрум.

Новость об этом сообщил Мухаммет Токат, мэр соседнего города Милас, расположенного к северу от завода. Напомним, накануне именно он буквально умолял прислать пожарные вертолёты, предупреждая о том, что огонь вплотную подобрался к энергетическому объекту.

“Пламя проникло на тепловую электростанцию”, - написал чиновник в своем твиттере, добавив, что объект уже эвакуирован.

На коротком видео, опубликованном Токатом в Twitter, видно, как пламя бушует в помещении, а на близлежащих вершинах холмов горит лес.

Лесной пожар уже угрожал Кемеркойской электростанции накануне, но был объявлен локализованным ранее в среду. Однако внезапная перемена ветра, по-видимому, поставила под угрозу усилия по сдерживанию огня на заводе.

Окружающая местность была охвачена густым шлейфом дыма, показывают другие доступные изображения. По сообщениям местных СМИ, пожар уже привел к отключению электроснабжения в этом районе, были замечены искры, падающие с линий электропередач, и слышны громкие удары.

Огонь всё ещё - почти неделю - охватывает южную и западную части Турции. По меньшей мере восемь человек погибли в результате сильнейших за последние годы пожаров, а тысячи, включая иностранных туристов, были эвакуированы.