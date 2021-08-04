EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Кабуле террористы пытались взорвать резиденцию министра обороны Афганистана
На Земле возник и растёт разрыв между количеством мужчин и женщин
Биньямин Нетаньяху обвинил власти Израиля в "полной сдаче американцам"
Кому кризис не помеха: олигархи стали богаче на десятки миллиардов долларов
Ранний признак развития диабета, о котором мало, кто знает
Названа приобретенная в пандемию привычка, убивающая психику
"Более справедливые шахматы": в Британии решили изменить правила игры
Обломки Boeing A321, севшего в кукурузном поле, до сих лежат на месте аварии
Михаил Мурашко: для пожилых людей вакцинация должна быть тотальной

‘Наши легкие горят": мэр турецкого Миласа отчаянно просит о помощи

Происшествия » Глобальные » Стихии

Мэр одного из городов на юго-западе Турции сегодня ночью отчаянно призывал направить в этот район пожарный вертолет или самолет с ночным видением, поскольку катастрофические лесные пожары приближались к его городу и тепловой электростанции.

‘Наши легкие горят": мэр турецкого Миласа отчаянно просит о помощи

"Ситуация очень серьезная. Пламя дошло до края тепловой электростанции Кемеркой, - сообщил в Twitter мэр Миласа, расположенного к востоку от крупного курорта Бодрум, Мухаммет Токат. — Пожар и электростанция столкнулись лицом к лицу”.

Напомним, массовые лесные пожары бушуют в этом районе уже несколько дней. Видео и фотографии, опубликованные в социальных сетях, показали огромные стены огня, поднимающиеся на многие метры над деревьями и окрашивающие само небо в красный цвет. На одной фотографии Милас был окружен стенами огня, горящего на близлежащих холмах.

По словам Мухаммета Токата, огонь добрался до жилых комплексов, "деревня близ Миласа была эвакуирована, так как пламя охватило дома".

Город готовится к последней обороне. Турецкая полиция заявила, что поможет пожарным, развернув водометы, используемые для разгона толпы на митингах, чтобы справиться с огнем. Министры обороны и внутренних дел страны также заявили, что мобилизуют свои силы в различных регионах, чтобы помочь пожарным.

По меньшей мере 11 лесных пожаров все еще горят на юго-западе Турции, так как температура оставалась выше 40 градусов по Цельсию, а сильный ветер помогал пламени распространяться еще дальше. Клубы черного дыма поднимаются сегодня вблизи прибрежных курортов Бодрум и Мармарис.

Напомним, что на прошлой неделе Россия направила пять самолетов Ил-76 и три вертолета Ми-8 на помощь Турции в борьбе с лесными пожарами. На этой неделе к местным силам присоединились также пожарные самолеты из Испании и Хорватии.

Турецкое управление лесного хозяйства подтвердило, что с прошлой среды в 35 городах и поселках вспыхнуло в общей сложности 105 пожаров.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

«Мы вырвем им сердца» — Эрдоган нашел поджигателей лесов
Автор: Ольга Лебедева
Последние материалы
‘Наши легкие горят": мэр турецкого Миласа отчаянно просит о помощи
Британцы обвинили Иран в очередном нападении на корабль в Оманском заливе
В Кабуле террористы пытались взорвать резиденцию министра обороны Афганистана
На Земле возник и растёт разрыв между количеством мужчин и женщин
Биньямин Нетаньяху обвинил власти Израиля в "полной сдаче американцам"
Кому кризис не помеха: олигархи стали богаче на десятки миллиардов долларов
Ранний признак развития диабета, о котором мало, кто знает
Названа приобретенная в пандемию привычка, убивающая психику
Телеведущий Усов: советским дикторам экономически выгодно было быть грамотными
"Более справедливые шахматы": в Британии решили изменить правила игры
Популярное
Новости Белоруссии
Кто убил белорусского радикала Шишова

Следы предполагаемых убийц белорусского радикала Виталия Шишова надо искать среди его соратников, украинских радикалов, украинских спецслужб. 

Кто убил белорусского радикала Шишова
"Голос Америки": модернизация российского Транссиба - это ни разу не о политике
Экономика и бизнес
"Голос Америки": модернизация российского Транссиба - это ни разу не о политике
Политика. Новости и аналитика
"Ваше Превосходительство господин Президент" — народ Грузии обратился к Путину
Прибалтика
Мигранты в Литве угрожают Вильнюсу санкциями ЕС
Василий Амирджанов Репертуар театров станут контролировать худсоветы Василий Амирджанов Усам Оздемиров Одиссея модуля "Наука" привела американцев в замешательство Усам Оздемиров Любовь Степушова Тимановская - новая звезда оппозиции, или Почему предателей у Лукашенко всё больше Любовь Степушова
Военные новости
Адмирал Комоедов описал ответ РФ в случае удара США по Черноморскому флоту
Новости Украины
Зеленский: "Возвращение Крыма — это лишь вопрос времени"
Из Литвы в Белоруссию выдворили десятки нелегальных мигрантов
Мир. Новости мира
Из Литвы в Белоруссию выдворили десятки нелегальных мигрантов
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников