‘Наши легкие горят": мэр турецкого Миласа отчаянно просит о помощи

Мэр одного из городов на юго-западе Турции сегодня ночью отчаянно призывал направить в этот район пожарный вертолет или самолет с ночным видением, поскольку катастрофические лесные пожары приближались к его городу и тепловой электростанции.

"Ситуация очень серьезная. Пламя дошло до края тепловой электростанции Кемеркой, - сообщил в Twitter мэр Миласа, расположенного к востоку от крупного курорта Бодрум, Мухаммет Токат. — Пожар и электростанция столкнулись лицом к лицу”.

Напомним, массовые лесные пожары бушуют в этом районе уже несколько дней. Видео и фотографии, опубликованные в социальных сетях, показали огромные стены огня, поднимающиеся на многие метры над деревьями и окрашивающие само небо в красный цвет. На одной фотографии Милас был окружен стенами огня, горящего на близлежащих холмах.

По словам Мухаммета Токата, огонь добрался до жилых комплексов, "деревня близ Миласа была эвакуирована, так как пламя охватило дома".

Город готовится к последней обороне. Турецкая полиция заявила, что поможет пожарным, развернув водометы, используемые для разгона толпы на митингах, чтобы справиться с огнем. Министры обороны и внутренних дел страны также заявили, что мобилизуют свои силы в различных регионах, чтобы помочь пожарным.

По меньшей мере 11 лесных пожаров все еще горят на юго-западе Турции, так как температура оставалась выше 40 градусов по Цельсию, а сильный ветер помогал пламени распространяться еще дальше. Клубы черного дыма поднимаются сегодня вблизи прибрежных курортов Бодрум и Мармарис.

Напомним, что на прошлой неделе Россия направила пять самолетов Ил-76 и три вертолета Ми-8 на помощь Турции в борьбе с лесными пожарами. На этой неделе к местным силам присоединились также пожарные самолеты из Испании и Хорватии.

Турецкое управление лесного хозяйства подтвердило, что с прошлой среды в 35 городах и поселках вспыхнуло в общей сложности 105 пожаров.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.