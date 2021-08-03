"Благодарю моих дорогих друзей" - Эрдоган о помощи в тушении лесных пожаров

Россия, Азербайджан, Испаня, Иран, Катар, Хорватия и Украина тушат лесные пожары в курортной Турции сообща. Президент республики Тайип Эрдоган от себя и всего своего народа поблагодарил лидеров каждой из стран, помогавших бороться с огнем.

"Прежде всего, благодарю за поддержку моих дорогих друзей президентов Азербайджана и России Ильхама Алиева и Владимира Путина" написал турецкий лидер на своей официальной странице в Twitter.

Далее в сообщении Эрдоган продолжает называть имена глав государств, отправлявших свои пожарные расчеты, чтобы бороться с огнем, и надеется на скорейшую совместную победу стихией . Всего свои соболезнования Турции высказали 73 страны. Флаг каждой из них теперь размещен в у турецкого лидера в Twitter.

Согласно словам министра лесного хозяйства Турции Бекира Пакдемирли, на данный момент более 120 лесных пожаров уже ликвидированы. По прежнему гореть продолжают регионы Анталья и Мугла.

За время наивысшей активности лесных пожаров, по сообщению турецкого минздрава, погибло 8 человек, и еще 900 получили травмы.

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