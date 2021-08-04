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За похищенных в Нигерии школьников требуют выкуп - по миллиону за каждого

Происшествия » Человеческий фактор

В Нигерии в прошлом месяце были похищены 80 учеников школы-интерната, расположенного на севере страны.

За похищенных в Нигерии школьников требуют выкуп - по миллиону за каждого

Сообщалось, что нападение на баптистскую среднюю школу Вефиля в штате Кадуна стало 10-м массовым похищением школьников с декабря на северо-западе Нигерии, которое власти приписывают преступным группировкам, добивающимся выплаты выкупа.

И вот, наконец, посетители озвучили свои требования:

  • они хотят получить по миллиону найр (местная денежная единица, $1 = 411 найра) за каждого из ребят.

Об этом СМИ рассказал местный пастор, участвовавший в переговорах с похитителями.

"Бандиты просят по миллиону найр за каждого из 80 студентов", — сказал преподобный Ите Джозеф Хайяб агентству "Рейтер" по телефону.

Полиция нашла и освободила 28 детей в прошлом месяце, но 81 школьник до сих пор в плену.

Хайяб сказал, что трое студентов смогли сбежать, но были снова похищены неизвестным человеком в лесу, который потребовал выкуп и получил более миллиона найр от родителей.

Школы стали мишенями для массовых похищений с целью получения выкупа в северной Нигерии вооруженными группами. Подобные преступления сначала осуществлялись джихадистской группировкой "Боко Харам", а затем ее ответвлением — "Исламским государством"* (запрещена в РФ) Западноафриканской провинции. И вот теперь эту тактику переняли и другие преступные группировки.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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