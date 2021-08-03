В Томской области суд присяжных вынес оправдательный приговор по первому делу о "ворах в законе" в России.
Николая Кузьмичёва, жителя Томска, задержали в мае 2019 года. По словам правоохранителей, мужчина был "вором в законе", управлял криминальной группой в Томской и Кемеровской областях. В отношении Николая Кузьмичёва возбудили первое дело по статье "Занятие высшего положения в преступной иерархии". Он может получить 15 лет лишения свободы.
Представитель суда сообщил, что присяжные оправдали обвиняемого.
Президент Владимир Путин подписал закон о наказании для "воров в законе" в 2019 году. Люди, которые руководили ОПГ, получат уголовную ответственность. Наказание — 15 лет лишения свободы.
Ранее как рассказала Pravda.Ru, в Подмосковье задержали вора в законе Васю Бандита. С 1993 года преступник координировал действия нескольких ОПГ на территории Сергиево-Посадского, Чеховского и Подольского районов.
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