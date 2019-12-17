Вероятного убийцу "воров в законе" задержали в Абхазии

Подозреваемый в убийстве двух "воров в законе", произошедшего в конце ноября, задержан в Сухуме.

Перестрелка в столице Абхазии произошла 22 ноября этого года около местного ресторана "Сан-Ремо". Люди в масках и камуфляже подъехали к нему на автомобиле и открыли огонь из АК по людям, сидящим на веранде ресторана. Жертвы пытались отстреливаться.

Была тяжело ранена официантка заведения, которая позже скончалась в больнице. Ещё двое раненных выжили. Погибли местные криминальные авторитеты — Астамур Шамба и Алхас Авидзба.

О задержании одного из предполагаемых участников обстрела сообщила генеральная прокуратура страны.