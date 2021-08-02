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Воронежца осудили через 13 лет после изнасилования и убийства пенсионерки

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Воронеже суд вынес приговор по делу об изнасиловании и убийстве пенсионерки, совершенных около 13 лет назад.

Воронежца осудили через 13 лет после изнасилования и убийства пенсионерки

По информации регионального СУ СКР, по обвинению в преступлении осужден 36-летний жителя села Гремячье Хохольского района Воронежской области.

Как установлено в суде, в августе 2008 года мужчина забрался в дом к 68-летней соседке, обмотал ее шею куском ткани, связал руки за спиной, после чего изнасиловал и нанес потерпевшей более 20 ударов неким острым предметом, повредив сонную артерию и гортань. Когда женщина скончалась, злоумышленник скрылся с места преступления.

Впоследствии тело пенсионерки обнаружили соседи. По факту преступления было возбуждено уголовное дело, однако его расследование затем приостановили, так как установить подозреваемого не удалось.

Выйти на него правоохранители смогли благодаря следам биологического происхождения, оставленных мужчиной на месте убийства пенсионерки.

Аналогичные следы были обнаружены в ходе расследования дела о краже автомобиля у жителя Воронежа в феврале 2020 года. После этого предполагаемого преступника задержали и заключили под стражу.

Суд приговорил мужчину к 17 годам колонии строгого режима. Сообщается, что осужденный свою вину в инкриминируемых преступлениях не признал.

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