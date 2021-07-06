Погуляли на славу: 150 человек застрелены в США в День независимости

Порядка 150 человек погибли в 450 перестрелках, зарегистрированных по всей территории США в минувшие выходные, когда страна праздновала национальный праздник — День Независимости.

Пугающей статистикой поделилась сегодня газета New York Post.

Согласно статистическим данным, предоставленным некоммерческой группой Gun Violence Archive, которая рассматривает каждый случай насилия с применением оружия,

Чикаго (штат Иллинойс) является наиболее пострадавшим городом: там ранены во время праздников 92 человека, 16 погибли;

на втором месте Нью-Йорк, где насчитали 21 перестрелку, в результате которой 26 человек получили ранения.

В Форт-Уэрте (штат Техас) полиция сообщила об акте насилия с участием мужчины, который разрядил оружие из-за конфликта в местной автомойке, в результате чего восемь человек получили ранения. А в Норфолке (штат Вирджиния) четверо детей получили ранения после того, как по ним стрелял 15-летний подросток.

Акты насилия также были зафиксированы

в Далласе (штат Техас), где четыре человека погибли в перестрелке;

в городе Техас-Сити мужчина погиб после избиения на улице;

в городе Цинциннати (штат Огайо) двое погибших и трое раненых — там мужчина открыл огонь во время вечеринки;

в Атланте (штат Джорджия) несовершеннолетний был застрелен во время драки с участием более 50 подростков.