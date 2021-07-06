Порядка 150 человек погибли в 450 перестрелках, зарегистрированных по всей территории США в минувшие выходные, когда страна праздновала национальный праздник — День Независимости.
Пугающей статистикой поделилась сегодня газета New York Post.
Согласно статистическим данным, предоставленным некоммерческой группой Gun Violence Archive, которая рассматривает каждый случай насилия с применением оружия,
В Форт-Уэрте (штат Техас) полиция сообщила об акте насилия с участием мужчины, который разрядил оружие из-за конфликта в местной автомойке, в результате чего восемь человек получили ранения. А в Норфолке (штат Вирджиния) четверо детей получили ранения после того, как по ним стрелял 15-летний подросток.
Акты насилия также были зафиксированы
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