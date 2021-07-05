Сильный взрыв произошел сегодня около 3:10 по местному времени на химическом заводе Ming Dih Chemical Co недалеко от столицы Таиланда Бангкока.
Об этом сообщила местная пресса.
В результате взрыва пострадали, по предварительным данным, 30 человек. Властями был отдан приказ об эвакуации населения района.
Заводской комплекс включал пять или шесть складов с 50 тоннами химикатов. По первоначальным оценкам, взорвалось около 20 тонн. После взрыва начался пожар, который пожарные смогли потушить лишь к утру. Черный дым все еще поднимается над разрушенной зоной.
Завод, о котором идет речь, производил пенопласт. Обычно в смене работало около 100 человек, но на момент взрыва было всего 9 или 10 рабочих, сообщает Хаосод. Объект был полностью разрушен взрывом. Кроме того, были повреждены 10 заводов в радиусе 500 метров.
Дым, поднимающийся над руинами, токсичен и канцероген. Власти рекомендовали всем, кто находится рядом, надеть маски.
В свою очередь тайская полиция предупредила о возможном втором взрыве на заводе, где могло находиться еще 60 тонн химикатов.
Причина взрыва пока неизвестна.
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