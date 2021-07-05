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В Бангкоке взрыв уничтожил химзавод и разрушил еще 10 предприятий

Происшествия

Сильный взрыв произошел сегодня около 3:10 по местному времени на химическом заводе Ming Dih Chemical Co недалеко от столицы Таиланда Бангкока.

В Бангкоке взрыв уничтожил химзавод и разрушил еще 10 предприятий

Об этом сообщила местная пресса.

В результате взрыва пострадали, по предварительным данным, 30 человек. Властями был отдан приказ об эвакуации населения района.

Заводской комплекс включал пять или шесть складов с 50 тоннами химикатов. По первоначальным оценкам, взорвалось около 20 тонн. После взрыва начался пожар, который пожарные смогли потушить лишь к утру. Черный дым все еще поднимается над разрушенной зоной.

В Бангкоке взрыв уничтожил химзавод и разрушил еще 10 предприятий

Завод, о котором идет речь, производил пенопласт. Обычно в смене работало около 100 человек, но на момент взрыва было всего 9 или 10 рабочих, сообщает Хаосод. Объект был полностью разрушен взрывом. Кроме того, были повреждены 10 заводов в радиусе 500 метров.

Дым, поднимающийся над руинами, токсичен и канцероген. Власти рекомендовали всем, кто находится рядом, надеть маски.

В свою очередь тайская полиция предупредила о возможном втором взрыве на заводе, где могло находиться еще 60 тонн химикатов.

Причина взрыва пока неизвестна.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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