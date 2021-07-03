Пятерых бандитов ликвидировали в ходе КТО в Нальчике

В целях пресечения готовящихся терактов в Нальчике и Баксанском районе Кабардино-Балкарии региональным штабом ФСБ был введён режим контртеррористической операции.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники Национального антитеррористического комитета установили местонахождение бандитов, намеревавшихся совершить теракты. Около трёх часов ночи в субботу, 3 июля, террористы были блокированы в одном из домов на территории садоводческого товарищества в пригороде Нальчика. В ответ на предложение правоохранителей сложить оружие и сдаться они открыли огонь.

"В результате состоявшейся перестрелки пятеро бандитов уничтожены. Пострадавших среди гражданского населения и потерь личного состава сил правопорядка нет. На месте боестолкновения осуществляются необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия", — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы НАК.

Режим КТО на прилегающей к месту обнаружения бандитов территории будет действовать вплоть до особого распоряжения, уточнили в Национальном антитеррористическом комитете.

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