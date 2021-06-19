МЧС Крыма предупредило о новых ливнях на полуострове

МЧС по Республике Крым выпустило штормовое предупреждение. С вечера 19 июня и до первой половины дня 20 июня на полуострове ожидаются очень сильные ливни, грозы, град и шквал 15-20 м/с.

"Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач. Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива", - говорится в сообщении.

17 июня в Крыму затопило Керчь, Белогорск и ближайшие населённые пункты. В селе Приозёрное семь домов оказались полностью разрушенными.

18 июня сильные ливни обрушились на Ялту - выпало более трёх месячных норм осадков. Из-за схода селей нижняя часть города оказалась полностью затопленной. По словам местных жителей, 19 июня город возвращается к нормальной жизни - в Ялте разбирают завалы и восстанавливают коммуникации.