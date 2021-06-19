Жители Ялты рассказали о ситуации в городе после наводнения

Жители Ялты для Pravda.Ru рассказали о ситуации в городе на следующий день после затопления.

В городе на три дня закрыли все достопримечательности. После наводнения разбирают завалы. Этим занимаются специалисты "Крымспаса" и МЧС. Набережные Ялты все разрушены, уцелел только Массандровский пляж.

В городе отсутствует водоснабжение, но восстановлена подача электроэнергии. Открыты несколько точек по доставке питьевой воды населению.

Магазины работают в верхней части города, где их не подтопило. С полок почти везде исчез алкоголь. Терминалы оплаты и банкоматы в Ялте работают.

Паника среди местных жителей прекратилась. Сейчас в Ялте установилась хорошая погода, но на ближайшую неделю море будет грязным.

Въезд и выезд в город разрешены, дорога в Севастополь разблокирована, но наблюдаются пробки. Завалы на трассах и последствия селей убрали.

Сотовая связь в Ялте работает с небольшими перебоями из-за нагрузки.

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