В Южной Корее рухнула аварийная пятиэтажка, раздавив автобус

Аварийное пятиэтажное здание рухнуло на дорогу и придавило автобус в южнокорейском городе Кванджу. Погибли девять человек, серьезно ранены еще восемь.

Об этом сообщили местные власти.

В Южной Корее рухнула аварийная пятиэтажка, раздавив автобус

Национальное пожарное агентство получило экстренный вызов около 4:20 вечера по местному времени м (3:20 утра по мск), сообщило информационное агентство Yonhap.

Пожарные сначала заявили, что под завалами могут находиться две машины.

Ежедневная газета The Chosun Ilbo сообщила, что здание упало после того, как строительные леса, поддерживающие конструкцию, поддались. Пока эта версия официально не подтверждена.

Полицейское управление Кванджу заявило, что проведет расследование с участием криминалистов, чтобы установить причину обрушения, и выяснить, были ли соблюдены необходимые протоколы безопасности.