Белорусский самолёт совершил вынужденную посадку в Краснодаре

Самолёт белорусской авиакомпании "Белавиа" совершил вынужденную посадку в Краснодаре. Пилоты рейса Хургада — Минск обнаружили неисправность топливной системы.

"С целью обеспечения безопасности полета было принято решение о посадке на запасном аэродроме в Краснодаре", — говорится в сообщении "Белавиа".

Технический персонал белорусской авиакомпании был направлен в Россию для устранения неисправности. Пассажиры будут доставлены в Минск резервным рейсом.

Инцидент с самолётом Ryanair

23 мая самолёт ирландской авиакомпании Ryanair совершил вынужденную посадку в Минске. Причиной стало сообщение о минировании лайнера.

На борту находился бывший редактор телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, которому грозит тюремный срок до 15 лет. В результате инцидента против Белоруссии ввели санкции. Белорусским самолётам закрыли воздушное пространство Европы, Украины и других стран.