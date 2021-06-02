Самолёт белорусской авиакомпании "Белавиа" совершил вынужденную посадку в Краснодаре. Пилоты рейса Хургада — Минск обнаружили неисправность топливной системы.
"С целью обеспечения безопасности полета было принято решение о посадке на запасном аэродроме в Краснодаре", — говорится в сообщении "Белавиа".
Технический персонал белорусской авиакомпании был направлен в Россию для устранения неисправности. Пассажиры будут доставлены в Минск резервным рейсом.
23 мая самолёт ирландской авиакомпании Ryanair совершил вынужденную посадку в Минске. Причиной стало сообщение о минировании лайнера.
На борту находился бывший редактор телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, которому грозит тюремный срок до 15 лет. В результате инцидента против Белоруссии ввели санкции. Белорусским самолётам закрыли воздушное пространство Европы, Украины и других стран.
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У кого хоть раз в жизни "выскакивал" фурункул, тот этих ощущений не забудет никогда. Остальным не вредно будет ознакомиться с механизмом возникновения и течения этой болезни, чтобы осознать пользу здорового образа жизни и ежедневных гигиенических процедур.