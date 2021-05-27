Инцидент в Охотском море: судно РФ могут задержать в японском порту

Продолжают развиваться события, связанные со столкновением японского и российского судов. Напомним, что в результате инцидента погибли три японца.

По данным, которые приводит ТАСС, российское судно "Амур" могут задержать силами японской береговой охраны. Уточняется, что в случае задержания судно останется в порту Момбэцу.

"Российское судно "Амур" может быть задержано в порту Момбецу для официального разбирательства. Срок будет зависеть от содержания расследования, и мы не можем сейчас сказать, сколько оно будет длиться. В связи с этим также могут быть допрошены капитан и экипаж судна", — сообщили в отделе береговой охраны Японии в Момбэцу.

Напомним, что ранее (также по данным ТАСС) стало известно, что капитан "Амура" участвует в расследовании по инциденту с "Хокко-мару 8", однако пока про арест речи не идёт. "Амур" стоит в Момбэцу, но не удерживается, сообщили в генконсульстве России в Саппоро.

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