26 мая в 6 часов утра по местному времени (полночь по МСК) возле острова Хоккайдо столкнулись российское и японское рыболовецкие суда.
На российском судне было 23 человека, на "Дай-хати Хокко-мару" — пятеро.
Первое сообщение об аварии поступило от команды "Амура". По предварительной информации японский корабль в результате столкновения перевернулся.
Команда "Амура" до прибытия спасателей подняли к себе на борт всех оказавшихся в воде японских рыбаков.
Трое из них были без сознания. Позже, как сообщает ИА Киодо, пострадавшие скончались.
Вероятной причиной столкновения российского и японского рыболовецких судов называют неблагоприятные метеоусловия. По данным морского координационного спасательного центра, в районе ЧП была "плохая видимость"
Расследованием инцидента будет заниматься японская сторона.
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