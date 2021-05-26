Трое рыбаков погибли при столкновении российского и японского судов

26 мая в 6 часов утра по местному времени (полночь по МСК) возле острова Хоккайдо столкнулись российское и японское рыболовецкие суда.

На российском судне было 23 человека, на "Дай-хати Хокко-мару" — пятеро.

Первое сообщение об аварии поступило от команды "Амура". По предварительной информации японский корабль в результате столкновения перевернулся.

Команда "Амура" до прибытия спасателей подняли к себе на борт всех оказавшихся в воде японских рыбаков.

Трое из них были без сознания. Позже, как сообщает ИА Киодо, пострадавшие скончались.

Вероятной причиной столкновения российского и японского рыболовецких судов называют неблагоприятные метеоусловия. По данным морского координационного спасательного центра, в районе ЧП была "плохая видимость"

Расследованием инцидента будет заниматься японская сторона.