Михаил Ефремов подал кассационную жалобу на приговор по ДТП

Адвокаты актёра Михаила Ефремова подали кассационную жалобу на приговор по ДТП со смертельным исходом. Суд первой инстанции приговорил устроившего аварию артиста к восьми годам лишения свободы.

После подачи апелляции суд снизил наказание до 7,5 лет. Ефремов был этапирован в колонию 6 октября 2020 года. Кассационная жалоба отправлена во 2-й кассационный суд в установленном порядке, сообщает "МК".

ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня 2020 года в центре Москвы. Актёр, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и протаранил фургон Сергея Захарова. Мужчина скончался в больнице.

В том случае, если суд оставит приговор Ефремову в силе, на свободу он выйдет в 2027 году.

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