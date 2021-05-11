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Ученики школы в Казани рассказали, как спасались от стрельбы

Происшествия

Ученики школы №175 в Казани рассказали подробности нападения, которое произошло утром 11 мая. По предварительным данным, стрельбу в школе устроили двое мужчин.

Ученики школы в Казани рассказали, как спасались от стрельбы

Один из них, 19-летний бывший ученик гимназии Ильназ Галявиев, был задержан сотрудниками Росгвардии. Второй нападавший, личность которого неизвестна, был ликвидирован в здании школы.

На данный момент известно об 11 погибших и более 20 пострадавших. Официальной информации о количестве жертв пока нет.

"Закрыли дверь ключом, поставили парты"

Ученик по имени Дмитрий сообщил, что за 10-15 минут до окончания урока в классе услышали выстрелы. По громкой связи передали ученикам не выходить из классов.

"Мы закрыли дверь ключом и поставили перед ней три парты и стулья. После этого все сели у стенки, постоянно были слышны выстрелы, взрывы", — приводит RT слова Дмитрия.

По его словам, запах пороха доносился даже через закрытые двери. На третьем этаже, где находился их класс, были убиты несколько человек.

"Произошёл очень громкий взрыв"

По словам другого ученика, отчётливо был слышен сильный взрыв. В классе, где он находился, даже затрясся пол.

"Мы почувствовали запах дыма, и вдруг произошёл очень громкий взрыв, и пол нашего кабинета весь затрясся. Потом через 15 минут к нам начали очень сильно стучаться, потом тот, кто стучался, убежал", — заявил ученик.

В коридоре третьего этажа были слышны звуки стрельбы. Детей через 20 минут эвакуировал ОМОН.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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