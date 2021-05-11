Количество жертв стрельбы в казанской школе увеличилось до девяти

В Казани произошла стрельба в гимназии на улице Джаудата Файзи. Сообщение на номера экстренных служб поступили после 9 утра.

В школу направлены сотрудники правоохранительных органов. Учебное заведение было оцеплено, подъезды к зданию перекрыты.

Со слов родителей и местных жителей, в здание школы ворвались двое мужчин с автоматами. После этого была слышна стрельба и взрывы.

В МВД пока никак не комментируют информацию.

Жертвы теракта

По сведениям СМИ, в результате стрельбы погиб как минимум один человек, второй ранен.

Дети в данный момент закрыты в кабинетах, в школе работает ОМОН. Сообщается о задержании одного подростка. Второй мужчина якобы удерживает заложников. Подтверждения этой информации пока нет.

Девять погибших

Экстренные службы сообщают о девяти погибших и четверых госпитализированных в результате стрельбы. По сведениям "РЕН ТВ", погибли учитель Алина Федоровичева и восемь детей.

Материал дополняется...