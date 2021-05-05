Украинки снова "засветились" на голой фотосессии за границей

Турецкая полиция задержала нескольких украинок после того, как они устроили обнажённую фотосессию на яхте. Об этом сообщает портал Pavlovsky. News.

В процессе съёмки голых украинок успели сфотографировать с соседней яхты. В итоге снимки попали в интернет и местные СМИ, и "моделей" задержала полиция. Как рассказала одна из участниц съёмки, им пришлось провести участке целый день, отвечая на вопросы полицейских.

В апреле этого года украинки "засветились" на пикантных видеороликах и фотографиях, сделанных на балконе популярной гостиницы в Дубае. Более десяти девушек позировали абсолютно обнажёнными. Это возмутило местных жителей и в тот же день "моделей" задержала полиция. Изначально сообщалось, что в дубайской фотосессии присутствовали и россиянки, но потом стало известно, что среди задержанных россиянок нет.

Одна из задержанных в Дубае посоветовала тем, кто любит откровенные фотосессии, не делать этого в мусульманских странах, "или делать максимально скрытно, не отмечая локацию".

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