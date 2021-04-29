Мошенники активизировались в преддверии майских праздников

В апреле зафиксирован всплеск фишинговых ресурсов по подбору дешёвых авиабилетов. Россияне, решившие купить билеты на таком сайте, чтобы отдохнуть на майских выходных, остаются без денег и с "засвеченными" данными банковских карт.

Компания Group-IB в апреле этого года выявила 50 фишинговых сайтов по подбору дешёвых билетов, сообщают "Известия". Ссылки на них выдаются на первой позиции в поисковой выдаче в Яндексе или Google по запросам "купить дешёвые авиабилеты".

Для сравнения: за весь 2020 год обнаружено 56 таких сайтов, за март 2021 года — ни одного. Пик мошенничества пришёлся на конец апреля текущего года, после того, как президент Владимир Путин объявил выходные дни с 1 по 10 мая.

Если на таком сайте ввести все данные карты для оплаты авиабилета, деньги зачисляются на счёт мошенника. Кроме того, к нему попадает и вся информация о карте, которую он потом продаёт в даркнете "социальным инженерам".

Особенностью "майских" атак мошенников стало то, что фишинговые сайты открываются только с мобильных устройств. Тем самым, преступники уменьшают шансы пользователей обнаружить подделку.

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