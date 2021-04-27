Самолёт с неисправными шасси совершил аварийную посадку в Симферополе

Пассажирский лайнер из Москвы из-за неисправности шасси был вынужден совершить аварийную посадку в аэропорту Симферополя. На борту находилось 130 человек.

Самолёт Airbus A-320 летел из Москвы в Симферополь, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник. Перед приземлением командир лайнера сообщил о проблемах с шасси и запросил аварийную посадку. Самолёт благополучно приземлился в аэропорту Симферополя. На борту находилось около 130 человек.

Как уточняют СМИ, у самолёта не сработала система автоматической уборки шасси.

Позднее пресс-служба аэропорта Симферополя заявила, что все самолёты, в том числе из Москвы, приземлились в штатном режиме.

Как следует из онлайн-табло аэропорта Симферополя, за последний час приземлилось три самолёта из Москвы, все гораздо позже, чем по расписанию. Лайнеры принадлежат S7, "Уральским авиалиниям" и "Алросе". Но только у "Уральских авиалиний" заявлен аэробус А-320.