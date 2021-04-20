Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке Донбасса"
Михаил Локшин снимает фильм по "Мастеру и Маргарите"
Госдеп США назвал Россию агрессором по отношению к Украине
Мосгорсуд будет рассматривать дело ФБК* в закрытом режиме
Учёный раскрыл опасность ядовитой рыбы фугу в Средиземном море
Академик Института экономики РАН о перспективе социального выравнивания
Гидрометцентр: на этой неделе погода дважды резко изменится
Эксперты: С фонариком в светлое будущее?
У ЕС нет "аппетита" к санкциям против РФ, пожаловалась Украина

Бывший губернатор Фургал вылечился от коронавируса

Происшествия

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиненный в убийствах и находящийся под стражей в СИЗО, получил отрицательный тест на коронавирус.

Две недели назад защита Фургала сообщила, что он заразился COVID-19. Еще две недели политику предстоит находиться в карантине.

Ранее адвокат Михаил Карапетян заявлял, что Фургал может не пережить коронавирус, потому что медики выявили у него болезнь легкого. Защитник утверждал, что его клиенту надо сменить меру пресечения, так как необходимо специальное обследование, которое в условиях СИЗО не получить.

Фургал был задержан 9 июля прошлого года в Хабаровске и этапирован в Москву, где был заключен под стражу Басманным судом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Считаете Фургала эффективным? Мы вас разочаруем
Автор: Михаил Закурдаев
Последние материалы
Украинский МИД: Россия будет готова к войне через несколько недель
Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке Донбасса"
Как правильно выбрать риелтора
Михаил Локшин снимает фильм по "Мастеру и Маргарите"
Госдеп США назвал Россию агрессором по отношению к Украине
Мосгорсуд будет рассматривать дело ФБК* в закрытом режиме
У Чувашии амбициозные планы по развитию экономики
Куда туристов пустят этим летом
Учёный раскрыл опасность ядовитой рыбы фугу в Средиземном море
Академик Института экономики РАН о перспективе социального выравнивания
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Захарова о складах во Врбетице: "Выяснилась фантастическая вещь"

Новые подробности касательно складов с боеприпасами в чешской Врбетице озвучила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова о складах во Врбетице: "Выяснилась фантастическая вещь"
Скажет ли президент в послании о присоединении ЛДНР и Белоруссии
Политика. Новости и аналитика
Скажет ли президент в послании о присоединении ЛДНР и Белоруссии
Политика. Новости и аналитика
Американский посол отказался уезжать из России
Мир. Новости мира
Украинский эксперт объяснил, во что Россия задумала превратить Украину
Василий Амирджанов Мясников поставил иноземцам неутешительный диагноз Василий Амирджанов Любовь Степушова Россия включилась в гонку за новый космический порядок Любовь Степушова Игорь Буккер Бестолковая военная операция, или Охота за Желтым дьяволом Игорь Буккер
Мир. Новости мира
Шоу в ПАСЕ: украинский депутат нарушил порядок с помощью флага Украины
США и Канада. Новости и аналитика
Эксперт о после Салливане: американцам надо говорить "нет"
Туры в Египет обойдутся россиянам дешевле, чем в Турцию
Путешествия
Туры в Египет обойдутся россиянам дешевле, чем в Турцию
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников