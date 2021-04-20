Бывший губернатор Фургал вылечился от коронавируса

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиненный в убийствах и находящийся под стражей в СИЗО, получил отрицательный тест на коронавирус.

Две недели назад защита Фургала сообщила, что он заразился COVID-19. Еще две недели политику предстоит находиться в карантине.

Ранее адвокат Михаил Карапетян заявлял, что Фургал может не пережить коронавирус, потому что медики выявили у него болезнь легкого. Защитник утверждал, что его клиенту надо сменить меру пресечения, так как необходимо специальное обследование, которое в условиях СИЗО не получить.

Фургал был задержан 9 июля прошлого года в Хабаровске и этапирован в Москву, где был заключен под стражу Басманным судом.

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