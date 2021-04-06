Экс-губернатор Фургал заразился в СИЗО коронавирусом

У экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, находящегося в СИЗО "Лефортово" по делу об организации убийства, нашли коронавирус.

В связи с этим его адвокаты попросят об изменении меры пресечения для него. Как отметил ТАСС защитник Михаил Карапетян, "болезнь вызывает у всей команды адвокатов тревогу, так как ранее сам Фургал говорил о том, что у него будут проблемы с легкими в случае заболевания".

В ноябре 2020 года Карапетян уже ссылался на болезнь легкого, выявленную у Фургала, и говорил, что тот может не перенести осложнений из-за коронавируса, так что политику нужно специальное обследование, невозможное в СИЗО.

Фургала арестовали летом 2020 года.

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